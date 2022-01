மண்டல, மகரவிளக்கு கால பூஜைகள் முடிந்தது சபரிமலை ஐயப்பன் கோவில் நடை அடைப்பு

Thiruvananthapuram

oi-Jeyalakshmi C

சபரிமலை: சாமியே சரணம் ஐயப்பா என 60 நாட்கள் சபரிமலையில் எதிரொலித்த சரண கோஷம் இன்றுடன் முடிவுக்கு வந்துள்ளது. மண்டல பூஜை, மகர விளக்கு கால பூஜை முடிந்த பின்னர் இன்று நடை அடைக்கப்பட்டது. கும்ப மாத பூஜைக்காக பிப்ரவரி மாதம் 12ஆம் தேதி கோவில் நடை திறக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மண்டலபூஜைக்காக சபரிமலை ஐயப்பன் கோவில் நடை கடந்த ஆண்டு நவம்பர் மாதம் 15ஆம் தேதி திறக்கப்பட்டது. 41 நாட்கள் சிறப்பு வழிபாடுகளுக்கு பின்னர் கடந்த ஆண்டு டிசம்பர் 26ஆம் தேதி மண்டல பூஜை நடைபெற்றது. தினசரியும் 60 ஆயிரம் பக்தர்கள் சாமி தரிசனம் செய்ய அனுமதிக்கப்பட்டனர்.

மண்டல பூஜைக்கு பின் அன்று இரவு 10 மணிக்கு கோவில் நடை அடைக்கப்பட்டது. இதனையடுத்து கடந்த டிசம்பர் மாதம் 30ஆம் தேதி மகர விளக்கு பூஜைக்காக கோவில் நடை மீண்டும் திறக்கப்பட்டது.

English summary

Sabarimalai Ayyappan Temple closed today after the completion of the Mandala Pooja and the Makara vilaku Pooja. It has been announced that the temple will be opened on the 12th of February for the month of Kumbha Pooja.