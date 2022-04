என்ட பேரு ஸ்டாலின்... சகாவு பினராயி விஜயன் சிங்கம் - முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் மலையாளத்தில் மாஸ் பேச்சு

Thiruvananthapuram

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

திருவனந்தபுரம்: கேரளாவில் மார்க்சிஸ்ட் மாநாட்டில் சிறப்பு அழைப்பாளராக கலந்துகொண்ட முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் என்ட பேரு ஸ்டாலின் என மலையாளத்தில் பேசினார்.

கேரள மாநிலம் கண்ணூரில் கடந்த ஏப்ரல் 6 ஆம் தேதி தொடங்கிய கேரள மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்டு கட்சியின் 23 வது ஆண்டு அகில இந்திய மாநாடு நாளை நிறைவடைகிறது.

இதில் மத்திய - மாநில உறவுகள் என்ற தலைப்பில் உரையாற்றத் தொடங்கிய மு.க.ஸ்டாலின் மலையாள மொழியில் பேசி மனம் கவர்ந்தார்.

ஒரே நாடு, ஒரே மதமாக்கும் முயற்சி... மக்களை பழிவாங்கும் பாஜக அரசு - கேரளாவில் ஸ்டாலின் ஆவேசம்

