விசாரிப்பதில் பல்வேறு சிக்கல்.. கல்லூரி மாணவர் ஷாரோன் கொலை வழக்கு தமிழகத்துக்கு மாற்றம்? என்னாச்சு

திருவனந்தபுரம்: ஷாரோன் ராஜ் கொலை வழக்கை விசாரிப்பதில் பல்வேறு சிக்கல்கள் எழுந்ததாகவும், இதனால், இந்த வழக்கை தமிழக போலீசாரிடம் ஒப்படைக்க கேரள போலீசார் ஆலோசித்து வருவதாக கூறப்படுகிறது.

கன்னியாகுமரி மாவட்டம் களியக்காவிளை அருகே கேரளாவில் பாறசாலை மூறியன்கரை பகுதியை சேர்ந்தவர் ஷாரோன் ராஜ் (23). இவர் ரேடியாலஜி பிரிவில் பட்டப்படிப்பு படித்துள்ளார்.

கன்னியா குமரி மாவட்டம் ராமவர்மன்சிறை பகுதியை சேர்ந்தவர் கிரீஷ்மா (22). இவர் தக்கலை அருகே ஒரு உள்ள ஒரு கல்லூரியில் படித்து வருகிறார்.

It is said that various problems have arisen in the investigation of the Sharon Raj murder case, and due to this, the Kerala police are considering handing over the case to the Tamil Nadu police.