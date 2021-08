மீண்டும் உச்சத்தில் கொரோனா பாதிப்பு.. தடுமாறும் பினராயி விஜயன் அரசு.. கேரளா மாடலில் என்ன பிரச்சினை

Thiruvananthapuram

திருவனந்தபுரம்: கொரோனாவின் முதல் 2 அலைகளை மிகச் சிறப்பாகக் கையாண்ட கேரளா இப்போது வைரஸ் பாதிப்பைக் கட்டுக்குள் வைப்பதில் பெரும் சிரமத்தை எதிர்கொண்டுள்ளது. இந்தியாவில் நேற்று பதிவான வைரஸ் பாதிப்புகளில் சுமார் 60% கேரளாவில் மட்டும் ஏற்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

இந்தியாவில் கடந்த மார்ச் மாதம் தொடங்கிய கொரோனா அலை முழுமையாகக் கட்டுப்படுத்த பல மாதங்கள் வரை ஆனது. 2ஆம் அலை உச்சத்திலிருந்த சமயத்தில் வைரஸ் பாதிப்பு நான்கு லட்சம் வரை சென்றது.

இப்போது தான் கொரோனா பாதிப்பு 40 ஆயிரத்திற்குள்ளாகவே இருந்து வருகிறது. ஒட்டுமொத்தமாக நாட்டில் வைரஸ் பாதிப்பு குறைந்திருந்தாலும், ஒரு மாநிலத்தில் மட்டும் கொரோனா இன்னும் கட்டுக்குள் வரவில்லை.

