உணர்வை தூண்டும் ஆடை அணிந்தால் பாலியல் வழக்கு நிற்காது.. சர்ச்சை நீதிபதி கிருஷ்ணகுமார் தூக்கியடிப்பு

Thiruvananthapuram

திருவனந்தபுரம்: கேரளாவில் பெண்ணின் ஆடை பாலியல் உணர்வை தூண்டுவதாக உள்ளதாக கூறி பாலியல் குற்றச்சாட்டுக்கு ஆளான மாற்றுத்திறனாளி எழுத்தாளரான சிவிக் சந்திரனுக்கு முன்ஜாமின் வழங்கிய நீதிபதி கிருஷ்ணகுமார் அதிரடியாக பணியிடமாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.

கேரளா மாநிலத்தை சேர்ந்தவர் சிவிக் சந்திரன். 74 வயது நிரம்பிய இவர் மாற்றுத்திறனாளியாவார். எழுத்தாளரான இவர் சமூக செயற்பாட்டாளராக உள்ளார். இவர் மீது தொடர்ச்சியாக பாலியல் குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்தன. இது பெரும் பரபரப்பை கிளப்பியது.

இந்நிலையில் சிவிக் சந்திரனுக்கு எதிராக சமீபத்தில் ஒரு பெண் பாலியல் புகார் அளித்தார். அதாவது, 2020 பிப்ரவரி 8ல் நந்தி கடற்கரையில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் எழுத்தாளர் சிவிக் சந்திரன் தன்னை வலுக்கட்டாயப்படுத்தி தனது மடியில் அமர வைத்து பாலியல் சீண்டலில் ஈடுபட்டதாக அவர் குற்றம்சாட்டி போலீசில் புகார் செய்தார்.

Judge Krishnakumar, who granted anticipatory bail to disabled writer Civic Chandran on the grounds that women's clothing in Kerala is sexually suggestive, has been transferred to another post.