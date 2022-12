தோனி டூ கிஷன்.. டாப் லிஸ்டில் ஜார்க்கண்ட்! ஐபிஎல் ஏலத்தில் அதிக தொகைக்கு வாங்கப்பட்ட வீரர்கள் யார்?

Thiruvananthapuram

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

திருவனந்தபுரம்: 2023 ஆம் ஆண்டுக்கான ஐபிஎல் கிரிக்கெட் தொடரின் ஏற்பாடுகள் தற்போதே தொடங்கி இருக்கும் நிலையில், இன்று கேரள மாநிலம் கொச்சியில் மினி ஏலம் நடைபெற உள்ளது. இதற்கிடையே முதல் ஐபிஎல் தொடர் முதல் கடந்த ஐபிஎல் வரை அதிக விலைக்கு ஏலம் எடுக்கப்பட்ட வீரர்கள் பட்டியலை பார்ப்போம்.

இந்தியாவின் கிரிக்கெட் திருவிழாவான ஐபிஎல் கிரிக்கெட் தொடர் போட்டி ஆண்டு தோறும் ஏப்ரல், மே மாதங்களில் நடைபெற்று வருகிறது. அந்த வகையில் இந்த ஆண்டுக்கான ஐபிஎல் தொடருக்கும் பிசிசிஐ தயாராகி வருகிறது.

அந்த வகையில் இந்த ஆண்டுக்கான ஐபிஎல் தொடருக்கான மினி ஏலம் கேரள மாநிலம் கொச்சியில் உள்ள கிராண்ட் ஹயாத் உணவகத்தில் இன்று பிற்பகல் 2:30 மணியளவில் நடைபெறுகிறது. 10 அணிகள் பங்கேற்கும் இந்த ஏலத்தை ஹியூக் எட்மேட்ஸ் நடத்த உள்ளார்.

English summary

As preparations for this year's IPL cricket series are already underway, a mini auction is scheduled to be held in Kochi, Kerala today. Meanwhile, let's take a look at the list of highest bid players from the first IPL series to the last IPL.