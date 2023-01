ஆளுநர் செய்தது தவறு தான்.. பாஜக அண்ணாமலையே இப்படி சொல்லிட்டாரே! நெருடலா இருக்கு.. சீண்ட வேண்டாம்!

Tirunelveli

oi-Rajkumar R

திருநெல்வேலி : தமிழக அரசின் இலட்சணையை ஆளுநர் பயன்படுத்தாதது தவறுதான் எனவும், தமிழக முதலமைச்சர் ஆளுநருடன் இணக்கமாக செல்ல வேண்டும் என நெல்லையில் பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலை தெரிவித்துள்ளார்.

நெல்லை பாரதிய ஜனதா கட்சி சார்பில் நம்ம ஊரு நம்ம பொங்கல் நிகழ்ச்சி நடத்தப்பட்டது இதில் 108 பொங்கல் பானை வைத்து பொங்கலிடும் நிகழ்ச்சியை பாஜக மாநிலத் தலைவர் அண்ணாமலை தொடங்கி வைத்தார்.

முன்னதாக செய்தியாளர்களுக்கு அவர் அளித்த பேட்டியில் காங்கிரஸ் ஆட்சியில் 2008இல் திட்டமிட்டபடி 4ஏ வடிவத்தில் சேது சமுத்திரத் திட்டத்தை திமுக அரசு கொண்டு வருமே ஆனால் பாஜக அதனை கண்டிப்பாக எதிர்க்கும்.

English summary

BJP State President Annamalai has said that it is wrong for the Governor not to use the Tamil Nadu government logo and the Chief Minister of Tamil Nadu should go along with the Governor.