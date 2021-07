ஆடித்தபசு 2021: நாகதோஷம் செவ்வாய் தோஷம் நீக்கும் சங்கரன்கோவில் சங்கரநாராயணர் ஆலயம்

Astrology

oi-Jeyalakshmi C

சங்கரன்கோவில்: ஹரியும் ஹரனும் ஒன்றுதான் என்ற ஒப்பற்ற தத்துவத்தை உலகத்திற்கு உணர்த்திய சங்கரநாராயணர் திருக்கோவிலில் ஆடித்தபசு விழா நாளை கொடியேற்றத்துடன் தொடங்குகிறது. ஆடி மாதத்தில் பவுர்ணமி நாளில் ஊசி முனையில் தவமிருக்கும் கோமதி அம்மனுக்கும், சங்கன், பதுமன் ஆகியோருக்கும் சங்கரநாராயணராக காட்சியளித்த நாளை நினைவுகூரும் வகையில் ஆடித்தபசு விழா ஆண்டுதோறும் கொண்டாடப்படுகிறது.

தமிழகத்தில் உள்ள புகழ்பெற்ற சிவ ஆலயங்களில் சங்கரன்கோவில் சங்கரநாராயண சுவாமி கோவிலும் ஒன்று. இந்த கோவிலில் ஆண்டுதோறும் ஆடி மாதங்களில் ஆடித்தபசு திருவிழா சிறப்பாக நடைபெறும். இந்த திருவிழா தொடர்ந்து 12 நாட்கள் வரை நடக்கும். 'சிவனும், விஷ்ணுவும் ஒன்று' என்ற ஒப்பற்ற தத்துவத்தை உலகுக்கு உணர்த்தும் வகையில் ஆடித்தபசு திருவிழா சிறப்பாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது.

இந்த விழாவில் தமிழகம் முழுவதும் இருந்து லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு தரிசனம் செய்வது வழக்கம்.

வியாச ஜெயந்தி: குரு பவுர்ணமி நாளில் திருமலையில் கருட வாகனத்தில் உலா வரும் மலையப்பசாமி

சங்கரன்கோவில் சங்கரநாராயணர் ஆலயம் காலசர்ப்ப தோஷம் போக்கும் ஸ்தலமாகவும், ராகு கேது தோஷம் நீக்கும் ஸ்தலமாகவும் விளங்குகிறது. செவ்வாய் தோஷத்தை நீக்கி திருமணத்தடை அகற்றும் ஸ்தலமாகவும் சங்கரன்கோவில் விளங்குகிறது.

English summary

Aadi Thabasu 2021 at the Sankaranarayanar Temple, which conveys to the world the incomparable philosophy that Hari and Haran are one, begins tomorrow with the flag hoisting. The Aadi thabasu festival is celebrated annually in the month of Aadi on the day of Full moon day to commemorate the day on which Gomati Amman, Sangan and Paduman, who repented at the needle, appeared as Sankaranarayana