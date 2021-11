டிசம்பர் மாத ராசிபலன் 2021: மேஷம் ராசிக்காரர்களுக்கு வெற்றிகரமான மாதம்

Astrology

சென்னை: டிசம்பர் மாதத்தில் சூரியன் விருச்சிகம், தனுசு ராசியில் பயணம் செய்வார். கார்த்திகை மாதம் 15 நாட்களும் மார்கழி மாதம் 15 நாட்களும் இணைந்த டிசம்பர் மாதத்தில் நவகிரகங்களின் சஞ்சாரம், கிரகங்களின் பார்வை மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு சாதகமாக உள்ளது. அதிர்ஷ்டமும் யோகமும் நிறைந்த மாதமாக அமைந்துள்ளது.

டிசம்பர் மாதத்தில் கிரகங்களின் இடப்பெயர்ச்சியைப் பார்த்தால் 5 ஆம் தேதி துலாம் ராசியில் இருந்து விருச்சிக ராசிக்கு இடப்பெயர்ச்சியாகிறார். விருச்சிக ராசியில் சூரியன், புதன், செவ்வாய் மற்றும் கேதுவின் சேர்க்கை நடைபெறுகிறது. அதே நேரத்தில் சனியின் பார்வையில் இருந்து செவ்வாய் விலகுவது சிறப்பு.

தனுசு ராசியில் உள்ள சுக்கிரன் டிசம்பர் 8ஆம் தேதி மகர ராசிக்கு இடப்பெயர்ச்சி அடைகிறார். டிசம்பர் 10ஆம் தேதியன்று விருச்சிக ராசியில் உள்ள புதன் தனுசு ராசிக்கு இடப்பெயர்ச்சி அடைகிறார்.

மேஷ ராசியில் பிறந்தவர்களே,நவ கிரகங்களின் சஞ்சாரம் சாதகமாக உள்ளது. தைரியமும் தன்னம்பிக்கையும் அதிகம் கொண்ட உங்களுக்கு இந்த மாதம் திடீர் வாய்ப்புகள் தேடி வரும் காரணம் உங்கள் ராசிநாதன் செவ்வாய் இடப்பெயர்ச்சியாகி எட்டாம் வீட்டில் ஆட்சி பெற்று அமர்வதால் விபரீத ராஜயோகம் தேடி வரப்போகிறது.

English summary

The Sun travels in Scorpio, Sagittarius in December. During the month of December, which coincides with the 15th day of the month of Karthika and the 15th day of the month of Markazhi, the orbits of the new planets and the view of the planets are favorable for Aries. It is a month full of luck and yoga.