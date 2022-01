February month rasi palan 2022 tamil: கன்னி, துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு மகிழ்ச்சி நிறைந்த மாதம்

Astrology

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: பிப்ரவரி மாதத்தில் கன்னி துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு கிரகங்களின் சஞ்சாரம் சாதகமாக உள்ளது. புதிய வேலையும் புரமோசனும் கிடைக்கும். துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு திருமண யோகம் கை கூடி வரும். இந்த மாதத்தில் சூரியன்,செவ்வாய்,சுக்கிரன் இடப்பெயர்ச்சியால் கன்னி, துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு என்னென்ன பலன் கிடைக்கும் என்பதை விரிவாகப் பார்க்கலாம்.

பிப்ரவரி மாதத்தில் சூரியன் மகர ராசியிலும் கும்ப ராசியிலும் சஞ்சரிக்கப்போகிறார். மகர ராசியில் உள்ள சனி, சூரியன், புதன் கூட்டணி மாத பிற்பகுதியில் பிரியப்போகிறது. பிப்ரவரி 13ஆம் மகர ராசியில் உள்ள சூரியன் கும்ப ராசிக்கு சென்று குருவோடு இணையப்போகிறார்.

பிப்ரவரி மாத ராசி பலன் 2022: கடக ராசிக்காரர்கள் கவனம்...சிம்மத்திற்கு ராஜ யோகம்

தனுசு ராசியில் உள்ள செவ்வாய், சுக்கிரன் மாத இறுதியில் இடப்பெயர்ச்சியாகி மகர ராசியில் உள்ள சனியோடு இணையப்போகிறார். இந்த மாதத்தில் சூரியன்,செவ்வாய்,சுக்கிரன் இடப்பெயர்ச்சியால் கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கும் துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கும் என்னென்ன பலன் கிடைக்கும் என்பதை விரிவாகப் பார்க்கலாம்.

English summary

February month rasi palan 2022 tamil: ( பிப்ரவரி மாத ராசி பலன் 2022 தமிழ் ) February matha rasi palan prediction for Kadagam rasi and Simma Rasi from February 1st 2022 to February 28th 2022.Kanni and Thulam zodiac in the month of February. Get new work and promotions. Wedding yoga handshake for Libra zodiac sign. Let's see in detail what will be the benefit for Kanni and Thulam zodiac signs due to the transit of Sun, Mars and Venus during this month.