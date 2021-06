மாங்கனித் திருவிழா : பேயுருவத்தில் வந்த காரைக்கால் அம்மையார்...திருவாலங்காட்டில் ஆட்கொண்ட இறைவன்

Astrology

காரைக்கால்: கணவருடன் சேர நினைத்து அது இயலாமல் போகவே தனக்கு அழகு வேண்டாத் என இறைவனிடம் கூறி துறவறத்திலேயே யாரும் செய்யத் துணியாத பேய் வடிவத்தினை கேட்டுப்பெற்றார் காரைக்கால் அம்மையார். பேய்க்கோலம் தாங்கிய அம்மையார், சித்தமெல்லாம் சிவமயமாக திகழ்ந்தார். தன்னை நாடி வந்த அன்னையை ஆட்கொண்டார் இறைவன். இந்த நிகழ்ச்சி வரும் 25ஆம் தேதி அதிகாலை 5 மணிக்கு காரைக்காலில் நடைபெறுகிறது.

காரைக்கால் நகரத்தில் புனிதவதியாக பிறந்து பரமதத்தரை மணந்து இல்லறம் என்னும் நல்லறத்தை சிறப்பாக நடத்தி வந்தபொழுது, இவரை தெய்வீகப் பெண் என்பதை உணர்ந்த கணவன், உடனேயே இவரை விட்டு விலகி சென்று விடுகிறார்.

மாங்கனி திருவிழா 2021: பரமதத்தர் காரைக்கால் அம்மையார் திருக்கல்யாணம் கோலாகலம்

பரமதத்தர் பாண்டிய நாட்டில் குலசேகரபட்டினத்தில் மற்றொரு பெண்ணை திருமணம் செய்து கொண்டு வாழ்ந்து வந்தார். அவருக்கு ஒரு மகள் பிறக்க புனிதவதி என்று பெயர் வைத்து மகிழ்ந்தார். பரமதத்தர் குலசேகபட்டினத்தில் இருப்பது அறிந்த புனிதவதியின் காரைக்காலில் இருந்து ஓடோடு வந்தார்.

English summary

Karaikal Ammaiyar lost her pretty body and got a skeletal body that is worshipped by the world and Heaven. According to the story Karaikkal Ammaiyar utters her first poem after her husband accepts her as a Goddess. She then wishes to shed her beauty to attain the form of the ghouls who venerate Shiva’s sacred feet. She begins a pilgrimage to Mount Kailasha where Lord Shiva lives.