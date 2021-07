வானத்தில் அதிசயம்... சந்திரன், செவ்வாய்,சுக்கிரன் ஒரே நேர் கோட்டில் வெறும் கண்ணால் பார்த்து ரசிங்க

Astrology

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: காலை நேரத்தில் கிழக்கே விடி வெள்ளியை பார்ப்பது சிறப்பானது. அது போல மாலை நேரத்தில் மேற்கே ஒளிரும் வெள்ளி கிரகத்தை பார்க்கலாம். சுக்கிரன் எனப்படும் வெள்ளி கிரகமும். செவ்வாய் கிரகமும் இன்று அருகருகே வரும் நிகழ்வை வானத்தில் பார்த்து ரசிக்கலாம். சந்திரன், செவ்வாய்,சுக்கிரன் கிரகங்கள் ஒரே நேர்கோட்டில் இருக்கும் நிகழ்வினை இன்று வானத்தில் பார்த்து ரசிக்கலாம்.

வானத்தில் பல அதிசயங்கள், அற்புத நிகழ்வுகளை நாம் பார்த்து ரசித்துள்ளோம். சூரிய கிரகணம், சந்திரகிரகணம், வால் நட்சத்திரங்கள் என வானத்தில் பல அரிய நிகழ்வுகளை ரசித்திருக்கிறோம்.

பல அற்புத நிகழ்வுகளை நாம் வெறும் கண்ணால் பார்த்து ரசிக்க முடியும். சில நிகழ்வுகளை தொலை நோக்கியின் மூலம் பார்த்து ரசிக்கலாம்.

இன்று மாலை மேற்கு வானத்தில் ஒரே நேர்கோட்டில் சந்திரன், செவ்வாய், சுக்கிரன் அருகருகே இருப்பதை கண்டு ரசிக்கலாம். மேற்கே சூரியன் மறைந்த பிறகு அரை மணி நேரம் கழித்து இந்த நிகழ்வை காணலாம் . அப்போது சந்திரன், செவ்வாய், சுக்கிரன் கிரகங்கள் அருகருகே இருப்பது போல தோன்றும்..

English summary

Mars and Venus - two of the Earth's closest neighbours - will come closest to each other in the sky on Tuesday giving a chance to sky gazers to watch these planets with naked eyes.