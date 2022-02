ஸ்ரீரங்கம் ரங்கநாதர் ஆலயத்தில் இன்று மாசி தெப்ப உற்சவம்: நெல்லளவு கண்டருளிய நம்பெருமாள்

Astrology

oi-Jeyalakshmi C

திருச்சி: ஸ்ரீரங்கம் ரங்கநாதர் ஆலயத்தில் மாசித்திருவிழாவின் ஏழாம் திருநாளான்று தேவியர்களுடன் எழுந்தருளிய நம்பெருமாள் நெல்லளவை கண்டருளினார். தம்பதிகளிடையே எந்த ஒளிவு மறைவும் கூடாது என்று, நமக்கு உணர்த்துவதற்காக ஸ்ரீரங்கம் ரங்கநாதர் ஆலயத்தில் 7ஆம் திருநாளன நெல்லளவு திருநாளன்று ஸ்ரீதேவி பூதேவி சமேதராக எழுந்தருளினார் நம்பெருமாள். திருவிழாவின் முக்கிய நிகழ்ச்சியான தெப்ப உற்சவம் இன்று மாலை நடைபெறுகிறது.

108 வைணவ ஸ்தலங்களில் முதன்மையானதும், பூலோக வைகுண்டம் என போற்றப்படுவதுமான ஸ்ரீரங்கம் ரெங்கநாதர் ஆலயத்தில் மாசி தெப்ப உற்சவம் கடந்த 4ஆம் தேதி தொடங்கியது. 9 நாட்கள் நடைபெறும் இவ்விழா வருகிற நம்பெருமாள் பல்வேறு வாகனத்தில் எழுந்தருளி காட்சி அளிக்கிறார்.

இந்த ஆலயத்தில் சித்திரை, வைகாசி, ஆவணி, ஐப்பசி, தை, மாசி மற்றும் பங்குனி என ஏழு மாதங்களில் நெல் அளவைத் திருநாள் நடைபெற்று வருகிறது. மாதங்களின் பிரம்மோற்சவ காலங்களில் அதன் ஏழாம் திருநாளன்று, நெல் அளவைக் கண்டருளப்படுகிறது.

English summary

Srirangam Ranganathar Temple Masi Festival: (ஸ்ரீரங்கம் ரங்கநாதர் கோவில் மாசி தெப்ப உற்சவம்)Namperumal awoke as Sridevi Bhudevi Sametara on the 7th Thirunal Nellalavu Thirunal at Srirangam Ranganathar Temple to make us realize that there should be no luminosity between the couple.