ஆடி சூறைக்காற்று... சக்தி நிறைந்த அம்மனின் அருட்பார்வை நிறைந்த ஆடி மாதப்பிறப்பு

சென்னை: ஆடி மாதத்தில் இருந்து தட்சிணாயான புண்ணிய காலம் ஆரம்பமாகிறது. அதாவது, சூரியன் தன் பயணத் திசையை இம்மாதத்திலிருந்து மாற்றிக் கொள்கிறான். தட்சிணாயனம் மழைக்காலத்தின் துவக்கத்தைக் குறிக்கிறது. அதாவது, வளத்தினை, தொடர்ந்து பண்டிகைகள், தெய்வீக வழிபாட்டு நிகழ்ச்சிகளுக்கு எல்லாம் ஒவ்வொரு தமிழ் வருடத்திலும் ஆடி மாதம்தான் துவக்க மாதமாக அமைகிறது.

ஆடிச் சூறை காற்றோடு அம்மனின் அருட்காற்று அரவணைக்கும் மாதம்தான் இது. அவளின் அருட் சுழலுக்குள் சிக்குபவர்கள் மேன்மையுறுகிறார்கள். நீக்கமற நிறைந்திருக்கும் மகாசக்தியை வேப்பிலை முதல் விக்கிரகங்கள் வரை எல்லாவற்றினுள்ளும் கண்டு வணங்குகிறார்கள்.

பெண்மை எனும் சக்திக்கு பெருமை சேர்க்கும் மாதம் ஆடி மாதம். பெண்ணின் தாய்மையாகவும், வீறு கொண்டெழும் காளியாகவும், பாம்பின் புற்றினூடேவும், சிலுசிலுக்கும் பச்சை மரங்களினூடேயும், நட்டு வைத்த கல்லுக்குள்ளும் என்று அம்பாள் லட்சம் விதமாக தன்னை வெளிப்படுத்துகிறாள்.

English summary

Aadi Masam is termed inauspicious by many as Dakshinaayana Punyakaalam starts in this month. Aadi Masam (Aadi month) is a auspicious month for Tamilians, Aadi is the fourth month in Tamil calendar. It is filled with festivals and rituals. Aadi or Ashada masam starts from July 17th 2021 and ends on August 16th 2021.