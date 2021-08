ஆடிப்பெருக்கு நாளில் பொங்கி வரும் காவேரி... ஐஸ்வர்யம் பெருக இதை மறக்காமல் செய்யுங்கள்

News

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: ஆடிப்பெருக்கு நாளில் தொடங்கும் செயல்கள் இனிதே நிறைவேறும் என்பது ஐதீகம். அன்றைய தினம் காவிரியில் நீராடி, காவிரி அன்னையை வழிபட்டு மஞ்சள், குங்குமம், மலர், வஸ்திரம் சமர்ப்பிப்பார்கள். புதுமணத் தம்பதிகள் புதுமஞ்சள் கயிறு மாற்றிக் கொள்வர். விவசாயிகள் தங்களின் உழவுப்பணிகளை ஆடிப்பெருக்கு நாளில் தொடங்குவார்கள். ஆடிப்பெருக்கு நாளில் காவிரியில் நீராடி வழிபட்டால் சகல ஐஸ்வர்யமும் பெருகும் என்பது நம்பிக்கை.

தமிழகத்திலுள்ள நீர் நிலைகளில் ஆடி மாதத்தில் நீர்வரத்து அதிகமாகும். நதிகளில் நீர் நிரம்பி காணப்படும். பயிர் செழிக்க உதவும் நதி அன்னைக்கு, ஆடி மாதம் 18ஆம் தேதி, பதினெட்டாம் பெருக்கு கொண்டாடுகிறார்கள். காவிரி, பெண்ணை, பொருணை நதிக்கரைகளில் இந்த விழாக்கள் கொண்டாடப்படுவது சிறப்புக்குரியதாக உள்ளது.

பருவ மழை தீவிரமடையும் மாதம் ஆடிமாதம். தமிழ்நாட்டு ஆறுகளில் வெள்ளம் பெருக்கெடுக்கும் காலம். இந்தப் புதுப்புனல்தான் ஆடிப் பெருக்காகக் கொண்டாடப்படுகிறது. காவிரி ஆறு பாயும் மாவட்டங்களில் ஆடிப்பெருக்கு விழா சிறப்பாக கொண்டாடப்படுகிறது. விவசாயிகள் புதுவெள்ள நீரைத் தொழுது தங்கள் உழவுப் பணிகளைத் தொடங்குவர். ஆடிப் பட்டம் தேடி விதை என்னும் முதுமொழி இதில் இருந்துதான் தோன்றியது.

Aadi perukku day People holy bath in the Cauvery river, worship the Cauvery Mother and offer turmeric, saffron, flower and cloth. The newlyweds exchange the yellow rope. Farmers will begin their plowing on the day of the flood. It is believed that all auspiciousness will increase if one bathes in Cauvery on the day of Adiperukku.