குரு பெயர்ச்சி 2023 : யாருக்கு நல்ல வேலை கிடைக்கும்!..வேலை பறிபோகாமல் தப்பிக்க என்ன பரிகாரம்!

News

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: குரு பகவான் நவம்பர் 23ஆம் தேதியன்று மீன ராசியில் வக்ர நிலையில் இருந்து நேர்கதியில் பயணம் செய்யப்போகிறார். 2023 ஆம் ஆண்டு மே மாதம் முதல் மேஷ ராசிக்கு குரு பகவான் இடப்பெயர்ச்சி அடையப்போகிறார். 2023ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் முதல் குருவின் பயணம் மற்றும் பார்வைகளால் யாருக்கெல்லாம் நல்ல வேலை கிடைக்கும்..வேலை பறிபோகாமல் தப்பிக்க என்ன பரிகாரம் செய்யலாம் என்று பார்க்கலாம்.

குரு பகவான் ஒரு ராசி மண்டலத்தை கடக்க 12 ஆண்டுகள் எடுத்துக்கொள்வார் குருபகவான். ராசி மண்டலத்தின் கடைசி ராசியான மீன ராசியில் ஆட்சி பெற்று இருக்கும் குருபகவான் கடகம், கன்னி, விருச்சிகம் ராசிகளை பார்வையிடுகிறார். இந்த குரு பெயர்ச்சியால் உலகம் முழுவதுமே ஒரு பொருளாதார மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் என்று எதிர்பார்க்கலாம்.

கடந்த 2019ஆம் ஆண்டு இறுதியில் இருந்து 2021ஆம் ஆண்டு இறுதி வரை உலகமே கொரோனாவின் பிடியில் சிக்கியிருந்தது. பலரும் வீட்டிற்குள் முடங்கினர். நிறைய பேருக்கு வேலை பறிபோனது. தொழில்கள் முடங்கின. பலரது தொழில்கள் நஷ்டத்தை சந்தித்தது. கொரோனாவில் இருந்து உலகம் படிப்படியாக மீண்டது. பொருளாதார மந்த நிலையால் பல ஐடி நிறுவனங்கள் சமூக வலைத்தள நிறுவனங்கள் பல ஆயிரக்கணக்கான பணியாளர்களை வேலையை விட்டு நிறுத்தி வருகிறது. இதனால் பலரும் சங்கடத்திற்கு ஆளாகி வருகின்றனர். 2023ஆம் ஆண்டில் யாருக்கெல்லாம் நல்ல வேலை கிடைக்கப்போகிறது என்று பார்க்கலாம். உங்களுடைய தசாபுத்தி நல்ல நிலையில் இருந்தால் பயப்பட தேவையில்லை பதற்றப்படாமல் வேலையை பாருங்கள்.

சுக்கிரன் பெயர்ச்சி 2022: சுகம், சந்தோஷம், நிம்மதி..இந்த 5 ராசிக்காரர்களுக்கு தேடி வரும்! என்ஜாய்!!

English summary

Guru Peyarchi 2023: Guru shift Mesham rasi From May 2023 From the month of January 2023, who will get a good job due to Guru bhagavan's journey and visions.