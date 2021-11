குருப்பெயர்ச்சி 2021: மேஷம் முதல் மீனம் வரை 12 ராசிக்கும் மின்னல் வேக பலன்கள்

News

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: குருப்பெயர்ச்சி நிகழ்ந்துள்ளது. குரு பகவான் மகர ராசியில் இருந்து கும்ப ராசிக்கு இடப்பெயர்ச்சி அடைந்துள்ளார். இந்த குரு பெயர்ச்சி சில ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல பலன்கள் கிடைத்துள்ளன. சில ராசிக்காரர்களுக்கு வருமானம் அதிகரிக்கும். சில ராசிக்காரர்களுக்கு சுமாரான பலன்களே கிடைக்கும். பரிகார தலங்களை நோக்கி சிலர் செல்லத் தொடங்கியுள்ளனர். இந்த குருப்பெயர்ச்சி யாருக்கு எப்படி என பார்க்கலாம். இது கோச்சார பலன்தான். ஜாதகம், தசாபுத்திபடி பார்த்தால் பலன்களில் சிறு மாறுதல்கள் ஏற்படலாம்.

English summary

Guru peyarchi Palan 2021 Guru Bhagavan has shifted from Makaram to Kumbam This Guru shift has got good benefits for some astrologers. For some astrologers the income will increase. Some astrologers get only moderate benefits. Some are starting to move towards remedial sites.