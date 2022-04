உதயநிதி அமைச்சரா? துணை முதல்வரா... குரு, சனி, ராகு கேது கிரக பெயர்ச்சிகள் சொல்வதென்ன

News

மதுரை: உதயநிதி ஸ்டாலின் அமைச்சராக வேண்டும் என்ற குரல் எழுந்துள்ளது. அதே நேரத்தில் அவர் துணைமுதல்வராக வேண்டும் என்றும் சமீபத்தில் ஒரு அமைச்சர் கூறியுள்ளார். நிகழ்ந்துள்ள ராகு கேது பெயர்ச்சி, குரு பெயர்ச்சி, நிகழப்போகும் சனிப்பெயர்ச்சி உதயநிதி ஸ்டாலினுக்கு எப்படி இருக்கும் என்று பார்க்கலாம்.

உதயநிதி ஸ்டாலின் ஜாதகத்தில் கிரகமாலிகா என்ற யோக அமைப்பு உள்ளதாக ஜோதிடர்கள் கூறியுள்ளனர். ரிஷப ராசியில் பிறந்த உதயநிதிக்கு குரு லாப வீட்டில் அமர்ந்துள்ளார். சனி பத்தாம் வீட்டிற்கு வரப்போகிறார். பதவியில் மாற்றத்தை தரக்கூடிய ராகு 12ஆம் வீட்டிற்கு இடப்பெயர்ச்சியாகியுள்ளார்.

உதயநிதி ஸ்டாலின் 1977ஆம் ஆண்டு நவம்பர் 27ஆம் தேதி பிறந்திருந்திருக்கிறார். மேஷ லக்னம் ரிஷப ராசி. மேஷம் லக்னம் ரிஷபம் முதல் தனுசு வரை எட்டு கிரகங்கள் வரிசையாக அமர்ந்துள்ளன. இந்த யோகம் ஒரு கோடியில் ஒருவருக்குத்தான் இருக்கும் என்பது ஜோதிடர்களின் கருத்தாகும்.

ரிஷபம் சந்திரன், மிதுனம் குரு கடகம் செவ்வாய் சிம்மத்தில் சனி கன்னியில் ராகு துலாமில் ஆட்சி பெற்ற சுக்கிரன் விருச்சிகத்தில் சூரியன் தனுசு ராசி புதன் என கிரகங்கள் ராசிகளில் வரிசையாக அமர்ந்துள்ளன.ஒரு ஜாதகத்தில் கிரகங்கள் மாலை போன்ற அமைப்பில் தொடர்ச்சியாக அடுத்தடுத்து அமைந்திருப்பது கிரக மாலிகா யோகம் என்று சொல்லப்படுகிறது. இந்த யோகங்கள் உதயநிதி ஸ்டாலினுக்கு பதவியைப் பெற்றுத்தருமா என்று பார்க்கலாம்.

