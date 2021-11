சந்திர கிரகணத்தால் மேஷம் முதல் மீனம் வரை எந்த ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் தெரியுமா?

News

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: நவ கிரகங்களும் 12 ராசிகளை ஆளுகின்றன. சூரியன், சந்திரன், செவ்வாய், புதன், குரு, சுக்கிரன் தவிர நிழல் கிரகங்களான ராகு கேதுவும் மனிதர்களின் வாழ்க்கையில் நிறைய பாதிப்புகளை ஏற்படுத்துகின்றன. சூரியன், சந்திரன் உடன் ராகு கேது இணைந்திருக்கும் போது கிரகணங்கள் ஏற்படுகின்றன. இன்றைக்கு நிகழும் சந்திர கிரகணத்தால் மேஷம் முதல் மீனம் வரை 12 ராசிக்காரர்களில் யாருக்கு பாதிப்பு ஏற்படும் என்று பார்க்கலாம்.

இந்த ஆண்டின் இரண்டாவது மற்றும் கடைசி சந்திர கிரகணம் நவம்பர் 19ம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை சுக்கிரன் ஆளக்கூடிய ரிஷப ராசியில் கார்த்திகை நட்சத்திரத்தில் நிகழ்கிறது. இந்த கிரகணம் ஐரோப்பாவின் வட மேற்கு மற்றும் வடக்கு பகுதிகளில் பகுதி சந்திர கிரகணம் நன்றாகத் தெரியும். வட கிழக்கு ஐரோப்பா, ரஷ்யா போன்ற பகுதிகளில் மிகவும் தெளிவாக பகுதி சந்திர கிரகணத்தைப் பார்க்க முடியும்.

ஜோதிட சாஸ்திரத்தின்படி சந்திரகிரகணம் மற்றும் சூரிய கிரகணம் ஆகியன மிகவும் முக்கியமான வானியல் நிகழ்வுகளாகும். கிரகணம் நிகழும் நட்சத்திரத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு பரிகாரங்கள் சொல்லப்படுவதுண்டு.

இன்றைய தினம் பரிகாரம் செய்யத் தேவையில்லை என்றாலும் இன்றைய தினம் எந்த ராசிக்காரர்களுக்கு என்ன மாதிரியான பலன் நிகழும் என்று பார்க்கலாம்.

சந்திர கிரகணம்: ரிஷபம், விருச்சிக ராசிக்காரர்கள் மறக்காமல் தானம் கொடுங்க - தலைமுறைக்கும் புண்ணியம்

English summary

The new planets also rule the 12 zodiac signs. Apart from Sun, Moon, Mars, Mercury, Guru and Venus, the shadow planets Rahu and Ketu also have a lot of impact on human life. Eclipses occur when Rahu Ketu is associated with the Sun and Moon. Let's see which of the 12 zodiac signs from Aries to Pisces will be affected by today's lunar eclipse.