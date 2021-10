மகாளய அமாவாசை 2021: தர்ப்பணம் தர தடையால் வெறிச்சோடிய அம்மா மண்டபம் - தடையை மீறி காவிரியில் நீராடினர்

News

oi-Jeyalakshmi C

திருச்சி: கொரோனா பரவலைத் தடுக்கும் வகையில் திருச்சி ஸ்ரீரங்கம் அம்மா மண்டபத்தில் திதி தர்ப்பணம் அளிக்க தடை விதிக்கப்பட்டதால் அந்த பகுதியே வெறிச்சோடி கணப்பட்டது. அம்மா மண்டபம் சாலையில் அமைந்துள்ள கருட மண்டபம், அய்யாளம்மன் படித்துறை மற்றும் முசிறி, தொட்டியம், துறையூர் உள்ளிட்ட பகுதிகளிலும் காவிரி பாயும் இடங்களில் பொதுமக்கள் கூடுவதற்கு தடை விதிக்கப்பட்டதோடு, அங்கு போலீசார் கண்காணிப்பு பணிகளில் ஈடுபட்டனர்.

மறைந்த முன்னோர்களுக்கு அமாவாசை நாட்களில் திதி, தர்ப்பணம் கொடுத்து வழிபட வேண்டும். எவ்வாறு முறைப்படி செய்ய வேண்டும் என்பதை ஒவ்வொருவரும் அறிய வேண்டும். தர்ப்பை புல்லை வைத்து, அதில் பித்ருக்களை ஆவாஹனம் செய்து எள்ளும் நீரும் தருவதை தர்ப்பணம் என்பார்கள். இறந்தவர் தினம் தெரியவில்லை என்றால், மிருகசீரிடம் மற்றும் மக நட்சத்திரத்தில் தர்ப்பணம் செய்யலாம். தர்ப்பணம் கொடுக்கும் போது காய்கறிகள் 5 வகை காய்கறிகளை தானமாக கொடுக்க வேண்டும். தரமான பச்சரிசி, 1 ரூபாய் காசு 11, கடலை பருப்பு, பயத்தம் பருப்பு, துவரம் பருப்பு, உளுத்தம் பருப்பு, மிளகாய், புளி, உப்பு சிறிய பொட்டலம், மிளகு, சீரகம், கடுகு, வெந்தயம்.

ஆடி அமாவாசை, புரட்டாசி அமாவாசை, தை அமாவாசை நாட்களில் தர்ப்பணம் கொடுப்பது சிறப்பு புரட்டாசி மாதத்தில் வரும் அமாவாசை மகாளாய அமாவாசையாகக் கடைபிடிக்கப்படுகிறது. இந்த நாளில்நீர் நிலைகளில் புனித நீராடி கோவில்களில் பக்தர்கள் தரிசனம் செய்வது வழக்கம்.

English summary

Sri rangam Amma mandapam area was deserted as Tithi Tharphanam was banned at the Trichy Srirangam Amma Mandapam to prevent the spread of corona. Garuda Mandapam, located on Amma Mandapam Road, Ayyalamman Staircase and areas including Musiri, Thotiyam and Thuraiyur were closed to the public and police were on patrol there.