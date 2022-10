புத்தாண்டு ராசி பலன் 2023..தொட்டது பொன்னாகும்..கோடீஸ்வர யோகம் இந்த ராசிக்காரருக்கு தேடி வரும்

News

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: புது வருடத்தில் சில ராசிக்காரர்களுக்கு திடீர் அதிர்ஷ்டங்களும் யோகங்களும் தேடி வரப்போகிறது. பொருளாதார நெருக்கடிகள் நீங்கி சுபிட்சங்கள் கிடைக்கப்போகிறது. சனிபகவானும், குரு பகவானும் மகிழ்ச்சியையும், நிம்மதியையும் சிலருக்கு தரப்போகிறார்கள். மிக முக்கியமான இந்த இரண்டு கிரகங்களின் சஞ்சாரம் மற்றும் பார்வையால் யாரெல்லாம் சந்தோஷ மழையில் நனையப்போகிறார்கள் என்று பார்க்கலாம்.

மேஷ ராசி அஸ்வினி நட்சத்திரம் கன்னி லக்னத்தில் புத்தாண்டு பிறக்கிறது. ஆங்கில புத்தாண்டு 12 ராசிக்காரர்களுக்கு பலவித மாற்றங்களைத் தரப்போகிறது. நவ கிரகங்களின் பயணம் சில ராசிக்காரர்களுக்கு சின்னச் சின்ன சங்கடங்களையும் தரலாம். அதை தவிர்க்க ஆலய தரிசனம் செய்வது பாதிப்புகளை குறைக்கும்.

2023ஆம் ஆண்டு ஜனவரி முதல் சனி பகவான் மகர ராசியில் இருந்து கும்ப ராசிக்கு இடப்பெயர்ச்சியாகி ஆட்சி பெற்று அமரப்போகிறார். குரு பகவான் மே மாதம் வரை மீன ராசியில் பயணம் செய்கிறார். மே மாதத்திற்குப் பிறகு மேஷ ராசிக்கு வந்து அமர்கிறார். அக்டோபர் மாதத்திற்குப் பிறகு ராகு கேது பெயர்ச்சி நடக்க உள்ளது. ராகு மீன ராசிக்கும் கேது கன்னி ராசிக்கும் இடப்பெயர்ச்சி அடையப்போகிறார். இந்த கிரகங்களின் இடப்பெயர்ச்சியால் கடகம், சிம்மம் ராசிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு என்ன பலன் கிடைக்கப்போகிறது என்று பார்க்கலாம்.

புத்தாண்டு ராசி பலன் 2023..சனி, குருவால் இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு ஜாக்பாட்.. இனி பொற்காலம்தான்!

English summary

2023 New year Rasi Palan: Sani transit in Kumbam rasi, Guru transit in Mesham Rasi. Who will get Raja yogam and Jackpot Check your Rasi Kadagam and Simmam Rasi 2023 puthandu rasi palan.