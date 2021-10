பங்குனி ஆராட்டு... திருவோணம் : சரிமலையில் 2022 ஆம் ஆண்டு நடைத் திறக்கப்படும் நாட்கள் அறிவிப்பு

News

பத்தனம் திட்டா : சபரிமலை ஐயப்பன் கோவிலில் மண்டல பூஜை, மகர விளக்கு பூஜைகள் முடிந்து 2022ஆம் ஆண்டு முதல் நடை திறக்கப்படும் நாட்கள் குறித்த அட்டவணையை திருவிதாங்கூர் தேவஸ்தானம் அறிவித்துள்ளது. ஐயப்ப பக்தர்கள் இந்த தேதிகளை குறித்து வைத்துக்கொண்டு சாமி தரிசனத்திற்கு செல்லலாம்.

கேரளா மாநிலம் சபரிமலையில் பிரம்மச்சாரியாக அருள்பாலிக்கும் ஐயப்பனை தரிசனம் செய்ய நாடு முழுவதிலும் இருந்தும் ஏராளமான பக்தர்கள் ஆண்டு முழுவதும் வருகை தருகின்றனர். கார்த்திகை மார்கழி மாதங்களில் நடைபெறும் மண்டல பூஜை, மகரவிளக்கு பூஜையின் போது லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் சபரிமலைக்கு செல்வது வழக்கம்.

கொரோனா பரவலை முன்னிட்டு கடந்த ஆண்டு கடும் கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டது. நடப்பாண்டு மண்டலபூஜைக்காக சபரிமலைக் கோவில் நவம்பர் 16ஆம் தேதி திறக்கப்பட உள்ளது. ஆன்லைன் மூலம் முன்பதிவு செய்த பக்தர்கள் 25ஆயிரம் பேர் தினசரியும் சாமி தரிசனம் செய்ய அனுமதிக்கப்பட உள்ளனர். கொரோனா தடுப்பூசி இரண்டு டோஸ் செலுத்தியவர்கள் மட்டுமே கோவிலுக்கு வரலாம் என தேவசம்போர்டு நிர்வாகம் கூறியுள்ளது.

The Travancore Temple has announced the schedule for the opening of the walk from 2022 after the Zonal Puja and Capricorn Lantern Puja at the Sabarimala Iyappan Temple. Ayyappa devotees can go to Sami Darshan with these dates in mind.