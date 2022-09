சனி பெயர்ச்சி பலன் 2023: விடாது கருப்பாக விரட்டும் சனிபகவான்.. பாதிப்பு யாருக்கு? பரிகாரம் என்ன?

News

சென்னை: சனிபெயர்ச்சி 2023ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் நிகழப்போகிறது. இந்த சனி பெயர்ச்சியால் சில ராசிக்காரர்களுக்கு சனியின் பாதிப்பில் இருந்து விடுதலை கிடைக்கப்போகிறது. சில ராசிக்காரர்கள் சனியால் சங்கடத்திற்கு ஆளாகப்போகிறார்கள். யாரெல்லாம் இன்னும் இரண்டரை ஆண்டுகாலத்திற்கு கவனமாக இருக்க வேண்டும் என்று பார்க்கலாம்.

சனி பெயர்ச்சி 2023 ஜனவரி 17ஆம் தேதி திருக்கணித பஞ்சாங்கப்படியும் 2023ஆம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் வாக்கிய பஞ்சாங்கப்படியும் நிகழப்போகிறது. சனிபகவான் 2025ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் வரை வரை சனி பகவான் கும்ப ராசியில் பயணம் செய்யப்போகிறார். இந்த சனி பெயர்ச்சியால் சிலருக்கு சாதகமான பலன்கள் கிடைக்கும்.

சனி பகவான் விதியை நிர்ணயம் செய்வார் மகரம், கும்பம் ஆட்சி வீடு, துலாம் உச்ச வீடு, மேஷம் நீச்ச வீடு. சனிபகவான் உங்கள் ஜாதகத்தில் எப்படி இருக்கிறார் என்று பாருங்கள். இது பொதுவான பலன்தான் உங்களின் தசாபுத்தியைப் பொறுத்து பலன்கள் சற்று மாறுபட வாய்ப்பு உள்ளது. சனி பகவானால் ஏற்படும் சங்கடங்கள் நீங்க எளிமையான பரிகாரமும் உள்ளது.

