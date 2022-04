சிவன்மலை ஆண்டவர் உத்தரவுப்பெட்டியில் 7 எலுமிச்சம் பழம், விபூதி வைத்து பூஜை - என்ன மாற்றம் நிகழும்

News

oi-Jeyalakshmi C

திருப்பூர்: சிவன்மலை சுப்பிரமணிய சுவாமி கோவில் உத்தரவுப்பெட்டியில் 7 எலுமிச்சம் பழம்,விபூதி வைத்து சிறப்பு பூஜை நடைபெற்றது. சில தினங்களுக்கு முன்பு போகர் படம் வைத்து பூஜை செய்ய உத்தரவான நிலையில் மீண்டும் மருத்துவ குணம் நிறைந்த விபூதியும் எலுமிச்சையும் வைத்து பூஜை செய்ய உத்தரவாகியுள்ளது.

சிவன்மலை சுப்பிரமணிய சாமி கோவில் திருப்பூர் மாவட்டம், காங்கேயத்துக்கு அருகிலுள்ள சிறப்பு வாய்ந்த கோவிலாகும். அருணகிரிநாதரால் திருப்புகழில் பாடப்பெற்ற பெருமை கொண்ட முருகன் கோவில் ஆகும். ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முந்தைய பழமையான கோவிலாகும்.

33 பந்துகள்! அந்த 3 பேர்! கதிகலங்கி போன சிஎஸ்கே! தோல்விக்கு என்ன காரணம்? மைதானத்தில் நடந்தது இதுதான்

இந்த தலத்தில் மூலவராக, சுப்ரமணியர், வள்ளியுடன் ஒரே கருவறையில் திருமண கோலத்தில் எழுந்தருளியுள்ளார். மலைச்சாரலில் தினைப்புனம் காத்துக்கொண்டிருந்த வள்ளியம்மையை, காதல் மணம் புரிந்து, இங்கு முருகன் குடியேறியதாகவும், அதனால்தான் இத்தலத்தில் முருகன், சுப்பிரமணியராக வள்ளியுடன் காட்சி தருகிறார்.

English summary

A special pooja was held at the Sivanmalai Subramania Swami Temple Order Box with 7 lemons and vibudhi. A few days ago, he was ordered to perform puja with a picture of poker, but again he was ordered to perform puja with medicinal vibudhi and lemon.