தை அமாவாசை : அக்னி தீர்த்தக்கடலில் புனித நீராடி தர்ப்பணம் கொடுத்தால் என்னென்ன நன்மைகள்

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: அமாவாசை நாளில் நாடு முழுவதும் லட்சக்கணக்கான மக்கள் புனித நீர் நிலைகளில் நீராடி இறந்த நம்முடைய முன்னோர்களுக்கு திதி கொடுத்து தர்ப்பணம் அளித்து வழிபடுபடுவது மரபு. புனித தலமான ராமேஸ்வரம் கோவிலில் தை அமாவாசை நாளில் வழக்கம் போல் பக்தர்கள் அக்னி தீர்த்த கடலில் புனித நீராடவும் சாமி தரிசனம் செய்யவும் அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

மாதுர்காரகனாகிய சந்திரனும், பிதுர்காரகனாகிய சூரியனும் ஒன்றாக இணையும் காலமே அமாவாசை. அந்த தினத்தில் மறைந்த முன்னோர்களுக்கு திதி, தர்ப்பணம் செய்து உணவு படையலிட்டு அவர்களின் ஆசி பெறும் போது, நமது பாக்ய ஸ்தானம் வலிமை பெறும். இதன் மூலம் திருமணத்தடை, குழந்தை பிறப்பு தாமதம், வறுமை, நீடித்த நோய், கடன் தொல்லை போன்ற பிரச்சினைகளை நீக்கி கர்மவினைகளுக்குப் பரிகாரம் தேடிக் கொள்ளலாம்.

English summary

On the day of the Thai Amavasai, lakhs of people across the country to pay homage to our ancestors who died in the holy waters. Devotees are allowed to take a holy bath and perform Sami darshan in the Agni Teertham sea as usual on the Thai Amavasai day at the Rameswaram temple.