சனி பெயர்ச்சி 2023: ஏழரை சனி என்ன செய்யும்..பாத சனியில் இருந்து தப்பிக்க என்ன பரிகாரம்

Astrology

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: ஏழரை சனி பிடித்து இப்படி ஆட்டி வைக்குதே என்று பலரும் புலம்புவார். நோய் பாதிப்பு, பொருளாதார நெருக்கடி, உறவினர்களுடன் பிரச்சினை, குடும்பத்தில் நிம்மதி இன்மை என பல சிக்கல்களை மகர ராசிக்காரர்கள் சந்தித்து வருகிறார்கள். இனி இரண்டரை ஆண்டுகள் பாத சனியாக தொடரும் ஏழரை சனியால் என்னென்ன பாதிப்புகள் ஏற்படும் தப்பிக்க என்ன பரிகாரம் செய்யலாம் என்று பார்க்கலாம்.

சனி பெயர்ச்சி 2023 ஜனவரி 17ஆம் தேதி திருக்கணித பஞ்சாங்கப்படியும் 2023ஆம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் வாக்கிய பஞ்சாங்கப்படியும் நிகழப்போகிறது. சனிபகவான் 2025ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் வரை வரை சனி பகவான் கும்ப ராசியில் பயணம் செய்யப்போகிறார். மகர ராசிக்காரர்களுக்கு ஜென்ம சனி முடிந்து பாத சனி ஆரம்பிக்கிறது. ஏழரைச்சனி என்பது ஒருவரின் ராசிக்கு பின் ராசியான பனிரெண்டாமிடத்தில் சனி நுழைவது விரையச் சனி எனப்படுகிறது. ராசியில் சனி அமர்வது ஜென்ம சனி, ராசிக்கு இரண்டாம் வீட்டில் சனி பாத சனியாகவும் தொடரும். மகர ராசிக்காரர்களுக்கு ஜெம்

மனிதனின் வாழ்நாளில் முப்பது வருடங்களுக்கு ஒருமுறை நிகழும் இந்நிகழ்வில் முதல் சுற்று, இரண்டாம் சுற்று, மூன்றாம் சுற்று எனப்படும் ஏழரை சனி, பொங்குசனி,மங்கு சனி என மூன்று சுற்றுக்கள் இருக்கும். ஏழரைச்சனி என்பது ஒருவரின் ராசிக்கு பின் ராசியான பனிரெண்டாமிடத்தில் சனி நுழைவது விரையச் சனி எனப்படுகிறது.

சனி பெயர்ச்சி பலன் 2023 : ஏழரை முடிந்தது..நிம்மதி பெருமூச்சு.. வசந்த காலம் வரப்போகிறது!

English summary

Sani peyarchi palan tamil 2023 Makaram Rasi Sani peyarchi palangal sani transit in your 2nd house briging in a lots of ups and down. Let's see what remedies can be done to avoid the effects of Seven and a half Saturn, which will continue as Patha Sani for two and a half years.