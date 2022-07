சனி வக்ர பெயர்ச்சி..அகலக்கால் வைக்காதீங்கள்..எந்த ராசிக்காரர்களுக்கு நிதானம் தேவைப்படும்?

Astrology

சென்னை: சனி பகவான் வக்ர கதியில் பயணம் செய்யும் இந்த காலத்தில் முதல் ராசியான மேஷ ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு என்னென்ன பலன்கள் கிடைக்கும் என்று பார்க்கலாம்.

ஜூன் 5ஆம் தேதியில் இருந்து சனி வக்ரமாக பயணம் செய்தாலும் ஜூலை 12ஆம் தேதி வரை சனி வக்ரமாக இருப்பார். ஜூலை 12 முதல் அக்டோபர் 22ஆம் தேதி வரைக்கும் சனிபகவான் மகர ராசியில் பயணம் செய்வார்.

சனிபகவான் கர்மகாரகன். ஆயுள்காரகன் என்பதால் சனி பெயர்ச்சி, சனி வக்ர பெயர்ச்சி போன்றவை கவனிக்கப்படுகிறது. அதை வைத்து சில முக்கிய முடிவுகளை எடுக்கின்றனர். காலம் பார்த்து செய்யும் காரியம் வெற்றியடையும் என்பது நம்பிக்கை. சனி வக்ர பெயர்ச்சியடையும் இந்த கால கட்டத்தில் மேஷ ராசியில் பிறந்தவர்கள் என்ன செய்யலாம் என்ன செய்யக்கூடாது என்று பார்க்கலாம்.

