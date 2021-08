செப்டம்பர் மாத ராசி பலன் 2021: மேஷம், ரிஷப ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு ராஜயோகம் தேடி வரும்

Astrology

சென்னை: மேஷம், ரிஷப ராசிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு செப்டம்பர் மாதம் நிறைய நன்மைகள் நடைபெறப்போகிறது. வேலையில் மாற்றங்கள் ஏற்படலாம், சிலருக்கு புரமோசன் தேடி வரும். ஆட்சி பெற்ற

சுக்கிரன் பார்வை மேஷத்திற்கும் குருவின் பார்வை ரிஷபத்திற்கும் கிடைப்பதால் இந்த மாதம் உடல் ஆரோக்கியம் அற்புதமாக இருக்கும். பண வரவும்,குடும்பத்தில் குதூகலமும் ஏற்படும். கணவன் மனைவி இடையை அன்பும் நேசமும் அதிகரிக்கும்.

தமிழ் மாதங்கள் ஆவணி மாதம் 15 நாட்களும் புரட்டாசி மாதம் 15 நாட்களும் இணைந்த மாதம் செப்டம்பர் மாதம். சூரியனின் பயணம் சிம்மராசியிலும் கன்னி ராசியிலும் இருக்கும். ரிஷப ராசியில் ராகு, விருச்சிக ராசியில் கேது, மகர ராசியில் சனி, குரு, கன்னி ராசியில் புதன், கன்னி ராசியில் உள்ள சுக்கிரன் செப்டம்பர் 5ஆம் தேதி துலாம் ராசிக்கு இடப்பெயர்ச்சியாகிறார். சிம்ம ராசியில் உள்ள செவ்வாய் மாத முற்பகுதியிலேயே இடப்பெயர்ச்சியாகி கன்னி ராசியில் பயணம் செய்கிறார். அதிசாரமாக கும்ப ராசிக்கு சென்றிருந்த குரு பகவான் மகர ராசிக்கு வக்ர கதியில் திரும்பி பின் நேர்கதியில் பயணத்தை தொடங்குகிறார். இந்த கிரகங்களின் சஞ்சாரம் கூட்டணி சேர்க்கையினால் மேஷம், ரிஷப ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு என்ன மாதிரியான பலன்கள் கிடைக்கும் என்று பார்க்கலாம்.

A lot of benefits are going to take place in September for those born in Mesham and Rishabam zodiac signs. Changes may occur at work, and some may be looking for promotion. RuledPhysical health will be amazing this month as Venus vision is available for Aries and Guru vision is available for Taurus. There will be cash flow and happiness in the family. Love and affection between husband and wife will increase.