விநாயகர் சதுர்த்தி விழா..நாடு முழுவதும் நாளை கொண்டாட்டம்..களைகட்டும் விற்பனை..குவிந்த மக்கள்!

Astrology

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: விநாயகர் சதுர்த்தி நாளை நாடு முழுவது கொண்டாடப்படவுள்ளது. சந்தைகளில் பூஜை பொருட்களின் விற்பனை களைகட்டியுள்ளது. ஏராளமான மக்கள் விநாயகர் சிலைகளை வாங்கவும் பூக்கள், பழங்களை வாங்கவும் சந்தைகளில் குவிந்துள்ளனர்.

சென்னை கோயம்பேடு சந்தையில் பூக்கள் விலை பலமடங்கு உயர்ந்துள்ளது. இதனால் பொதுமக்கள் அதிர்ச்சி அடைந்துள்ளனர். கோயம்பேடு சந்தையில் மல்லிகை கிலோ ரூ. 800க்கும், முல்லை கிலோ ரூ. 500க்கும், சம்பங்கி கிலோ ரூ. 150க்கும், ரோஜா கிலோ ரூ. 160க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. இந்த விலை உயர்வால் பொதுமக்கள் குறைவாக பூக்களை வாங்கி செல்கின்றனர்.

ஓணம் பண்டிகையும் தொடங்கியுள்ளதால் பூக்களின் விலை உயர்வு இன்னும் சில நாட்களுக்கு நீடிக்கும் என்று பூக்கள் விற்பனையாளர்கள் கூறியள்ளனர்.

English summary

