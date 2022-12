பாஜகவை குறி வைக்கும் திமுக.. தமிழர் வாழ்வு, சமத்துவத்தை காக்க இதுதான் அவசியம்: டிகேஎஸ் இளங்கோவன்

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: திமுக அணிகளின் நிர்வாகிகள் கூட்டத்தில் பேசப்பட்டது என்ன என்பது பற்றி அக்கட்சியின் மூத்த தலைவர் டிகேஎஸ் இளங்கோவன் தெரிவித்துள்ளார். பாஜகவின் வருகைக்கு பின், தமிழர்களின் வாழ்வையும், சமத்துவத்தையும் பாதுகாக்க பெரும் பணியாற்ற கடமை திமுகவிற்கு உள்ளதாகவும், இது தேர்தலை நோக்கிய பயணமாக மட்டுமல்லாமல், மக்களிடையே பாஜகவின் பொய் பிரச்சாரங்களையும் முறியடிக்க வேண்டிய பணியையும் செய்ய வேண்டியுள்ளதாக டிகேஎஸ் இளங்கோவன் தெரிவித்துள்ளார்.

2024ல் நாடாளுமன்ற தேர்தலுக்கு பாஜக, காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட கட்சிகள் தீவிரமாக தயாராகி வருகின்றன. இதன் ஒரு பகுதியாக பாஜக தலைவர்கள் தொடர்ந்து பல்வேறு மாநிலங்களுக்கும் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு ஆலோசனையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

இதனிடையே திமுகவும் நாடாளுமன்றத் தேர்தல் பணிகளை முடுக்கிவிட்டுள்ளது. ஏற்கனவே பூத் கமிட்டிகளை அமைக்கும் பணிகளில் திமுகவினர் ஈடுபட்டனர். இந்த நிலையில் திமுகவின் அனைத்து அணிகளின் நிர்வாகிகள், குழுக்களின் கூட்டம் சென்னையில் நடைபெற்றது.

English summary

DMK senior leader TKS Ilangovan said that, after the arrival of BJP, DMK has a great duty to protect the lives and equality of Tamils. This is not only a journey towards elections, but it has to do the work of breaking BJP's false propaganda among the people.