Fact check: திமுகவினருக்கு எதிராக செய்தி போடாவிட்டால் அடிப்போம் என்றாரா பாஜக நிர்வாகி? உண்மை என்ன?

சென்னை : திமுகவிற்கு எதிராக செய்தி போடவில்லை என்றால் கமலாலயம் வரும் பத்திரிகையாளர்களை அடிக்கத்தான் செய்வோம் என பாஜக ஐடி விங் மாநிலத் தலைவர் சிடிஆர் நிர்மல் குமார் கூறியதாக ஒரு செய்தி பரவி வருகிறது.

நேற்று தமிழக பாஜக தலைமை அலுவலகமான கமலாலயம் பகுதியில், பாஜகவினருக்கும், பத்திரிகையாளர்களுக்கும் இடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது. பத்திரிகையாளரை பாஜகவினர் தாக்க முற்பட்டதாக பத்திரிகையாளர்கள் குற்றம்சாட்டினர்.

இந்தச் சம்பத்திற்கு பாஜக தமிழக தலைவர் அண்ணாமலை செய்தியாளர்களிடம் வருத்தம் தெரிவித்தார். ஆனால், பாஜக நிர்வாகியான நிர்மல்குமார், அப்படித்தான் அடிப்போம் எனக் கூறியதாக இணையத்தில் ஒரு தகவல் பரவியது.

News card shared that BJP IT Wing State President CTR Nirmal Kumar said that if do not publish news against DMK, BJPians will beat up journalists who are coming to Kamalalayam. It is clear that the information is completely false.