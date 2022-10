மதுரை விமான நிலையத்துக்கு முத்துராமலிங்க தேவர் பெயர்! பிரதமர் மோடி பெயர் சூட்டுகிறாரா? உண்மை என்ன?

Fact Check

சென்னை : பசும்பொன் முத்துராமலிங்கத் தேவர் ஜெயந்தி விழாவிற்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி வருகை தர இருப்பதாக தகவல் வெளியாகி வரும் நிலையில் மதுரை விமான நிலையத்திற்கு முத்துராமலிங்க தேவரின் பெயரை சூட்ட இருப்பதாக செய்திகள் வெளியாகி வரும் நிலையில் அது தவறானது என செய்தி நிறுவனம் சார்பில் விளக்கம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

பசும்பொன் முத்துராமலிங்கத் தேவரின் பிறந்தநாள் விழா மற்றும் குருபூஜை விழாவானது ஒவ்வொரு வருடமும் அக்டோபர் 30ம் தேதி அவர் பிறந்த ஊரான ராமநாதபுரம் மாவட்டம் கமுதி அருகே உள்ள பசும்பொன் கிராமத்தில் கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது.

இதையொட்டி தமிழகத்தின் பல்வேறு அரசியல் கட்சித் தலைவர்களும், அமைச்சர்கள், எம்எல்ஏக்கள் உள்ளிட்ட பலர் அவர் நினைவிடத்தில் மரியாதை செலுத்துவது வழக்கம், மேலும் பல்வேறு கிராம மக்களும் முளைப்பாரி எடுத்து வந்து வழிபாடு நடத்துவர்.

பரபரக்கும் பசும்பொன்! முத்துராமலிங்கத் தேவர் நினைவிடம் வருகிறார் பிரதமர் மோடி! பாஜகவினர் உற்சாகம்!

While there are reports that Prime Minister Narendra Modi will visit Pasumbon Muthuramalinga Devar Jayanti, the media has clarified that the news that Madurai Airport will be named after Muthuramalinga Devar is incorrect.