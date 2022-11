Fact Check : டிசம்பரில் தாக்கப் போகும் சூரிய புயல்! 6 நாட்கள் இருண்டு போகப் போகும் பூமி! உண்மை தானா?

Fact Check

சென்னை : டிசம்பர் மாதம் சூரியனில் பயங்கர புயல் வீசப்போவதால் அந்த மாதத்தில் ஆறு நாட்கள் உலகம் இருளில் மூழ்கும் என நாசா விஞ்ஞானிகள் கூறியதாக தகவல் ஒன்று இணையதளங்களில் செய்தி படத்துடன் பரப்பப்பட்டு வருகிறது. உண்மையில் அப்படி வாய்ப்பு இருக்கிறதா? செய்தி உண்மைதானா? என்பது குறித்து பார்க்கலாம்...

நாம் வசிக்கும் பூமியின் தந்தை போன்ற சூரியன் சூரிய குடும்பத்திற்கு தலைவனாக இருக்கிறது. பல ஆச்சரியங்களையும் மர்மங்களையும் தன்னகத்தே கொண்டுள்ள சூரியனில் என்ன நடக்கிறது என்பது குறித்து உலக அளவில் ஆய்வுகள் நடைபெற்று வருகிறது.

நாசா, ஐரோப்பிய விண்வெளி நிறுவனம் என பல நிறுவனங்கள் போட்டி போட்டுக் கொண்டு சூரியனின் நடப்பது குறித்து ஆய்வு செய்து வருகின்றனர். அந்த வகையில் சிரிக்கும் சூரியன், சூரியனின் நெளியும் பாம்பு என அடுத்தடுத்து பல்வேறு ஆச்சரியகர தகவல்கள் வெளிவந்து கொண்டிருக்கின்றன.

An information is being circulated on websites with a news picture that NASA scientists have said that the world will be plunged into darkness for six days during the month of December due to a terrible storm on the sun. Is there really such a chance? Is the news true?