Fact check : சந்திர கிரகணத்தால் இன்று வாட்ஸ் அப் இயங்காது! அதிர வைக்கும் தகவல்! உண்மை தானா?

சென்னை : இன்று சந்திர கிரகணம் நிகழ இருக்கும் நிலையில் அதன் கதிர்வீச்சு தாக்கத்தால் வாட்ஸ் அப் இயங்காது என சமூக வலைதளங்களில் தகவல் பரப்பப்பட்டு வருகிறது . அதன் உண்மை தன்மை என்ன? உண்மையிலேயே கதிர்வீச்சுக்கும் வாட்ஸ் அப்க்கும் தொடர்பு உள்ளதா என பார்க்கலாம்.

உலக அளவில் வாட்ஸ் அப் மக்களிடையே மிகப் பிரபலமான செயலியாக இருந்து வருகிறது. உலகெங்கும் மூலை முடுக்கெல்லாம் கோடிக்கணக்கான மக்கள் வாட்ஸ் ஆப் செயலியை பயன்படுத்தி வருகின்றனர்.

சாதாரண குட்மார்னிங் தொடங்கி, முக்கியமான தகவல்கள், கோப்புகள், படங்கள், வீடியோக்கள் என பல சேவைகளை வழங்கி வரும் வாட்ஸ் அப் மூலம் தான் பெரும்பாலான தகவல் பரிமாற்றங்கள் நடைபெற்று வருகிறது.

As the lunar eclipse is happening today, information is being spread on social media that WhatsApp will not work due to its radiation effect. What is its true nature? Let's see if there is really a connection between radiation and WhatsApp.