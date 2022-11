ஊதியம் ரூ.35,000.. தமிழகத்தில் 2,748 கிராம உதவியாளர் பணியிடம் காலி.. 5ம் வகுப்பு முடித்தாலே போதும்

Jobs

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் காலியாக உள்ள 2,748 கிராம உதவியாளர் பணியிடங்கள் நிரப்ப முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. இதற்கு 5ம் வகுப்பு முடித்தவர்கள் முதல் விண்ணப்பம் செய்யலாம். மாத சம்பளமாக மாதம் ரூ.35 ஆயிரம் வரை கிடைக்கும்.

தமிழ்நாட்டில் காலியாக உள்ள கிராம உதவியாளர் பணியிடங்களை நிரப்ப தமிழ்நாடு அரசு முடிவு செய்துள்ளது. இதற்கான அறிவிப்பும் கடந்த மாதம் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

இந்த வேலைவாய்ப்பு தொடர்பான அறிவிப்பை தமிழக அரசின் வருவாய்த்துறை வெளியிட்டுள்ளது. இந்த அறிவிப்பின் முக்கிய விபரங்களை தொகுத்து வழங்கி உள்ளோம். அதன் விபரம் வருமாறு:

English summary

It has been decided to fill 2,748 village assistant posts in Tamil Nadu. Candidates who have completed 5th standard can apply for this. Monthly salary up to Rs.35 thousand per month.