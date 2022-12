596 காலியிடங்கள்.. ரூ.40,000 முதல் ரூ.1.40 வரை மாத சம்பளம்.. விமான ஆணையத்தில் வேலை செய்ய ரெடியா?

Jobs

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: இந்திய விமான ஆணையத்தில் தொடர்ச்சியாக பல்வேறு பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கான அறிவிப்புகள் அடுத்தடுத்து வெளியாகி வருகின்றன. அந்த வகையில் தற்போது காலியாக 596 பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கான அறிவிப்பு தற்போது வெளியாகி உள்ளது. பணிக்கு தேர்வாகும் நபர்களுக்கு மாதம் ரூ.40 ஆயிரம் முதல் ரூ.1.40 லட்சம் வரை சம்பவம் வழங்கப்பட உள்ளது.

மத்திய அரசின் விமான போக்குவரத்து துறை அமைச்சகத்தின் கட்டுப்பாட்டில் இந்திய விமான ஆணையம் (Airports Authority Of India or AAI) இயங்கி வருகிறது. இங்கு காலியாக உள்ள பணியிடங்கள் ஒவ்வொன்றாக நிரப்பப்பட்டு வருகிறது.

இதுதொடர்பான அறிவிப்புகள் அவ்வப்போது வெளியாகி வருகின்றன. அந்த வகையில் தான் தற்போது முக்கிய அறிவிப்பு ஒன்று வெளியாகி உள்ளது. அதன் விபரங்கள் வருமாறு:

English summary

Civil Aviation Authority of India has been continuously announcing various vacancies. In that regard, the notification for filling up 596 vacant posts has been published. Candidates will be offered Rs 40 thousand to Rs 1.40 lakh per month.