பணம் அச்சடிக்க ரெடியா?.. அழைக்கும் நாசிக் நிறுவனம்.. மாத சம்பளம் ரூ.95,000ல் அசத்தலான வேலைவாய்ப்பு

Jobs

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: நாசிக்கில் உள்ள பணம் அச்சடிக்கும் நிறுவனத்தில் காலியாக உள்ள ஏராளமான பணியிடங்கள் நிரப்ப்பட உள்ளது. அதிகபட்சமாக ரூ.95 ஆயிரம் சம்பளம் கிடைக்கும் இந்த பணிகளுக்கு டிகிரி, என்ஜினீயரிங், ஐடிஐ முடித்தவர்கள் என அனைவரும் விண்ணப்பம் செய்யலாம்.

இந்தியாவில் பணம் அச்சடிக்கும் நிறுவனம் மகாராஷ்டிரா மாநிலம் நாசிக்கில் உள்ளது. Currencey Note Press அல்லது CNP என இது அழைக்கப்பட்டு வருகிறது.

இந்த நிறுவனத்தில் தற்போது ஏராளமான பணியிடங்கள் காலியாக உள்ளன. இந்த பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கான அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. அதன் முக்கிய விபரம் வருமாறு:

ரூ.30,000 சம்பளம்.. மத்திய மின்சாரத்துறை நிறுவனத்தில் குவிந்திருக்கும் வேலைவாய்ப்பு.. நல்ல வாய்ப்பு

English summary

There are many vacancies to be filled in Money Printing Company in Nashik. Anyone who has completed degree, engineering, ITI can apply for these jobs with a maximum salary of Rs.95 thousand.