ரூ.25,000 முதல் ரூ.2 லட்சம் வரை மாத சம்பளம்.. காஞ்சிபுரத்திலேயே மத்திய அரசு பணி.. சூப்பர் வாய்ப்பு

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: தமிழ்நாட்டின் காஞ்சிபுரத்தில் உள்ள மத்திய அரசின் கட்டுப்பாட்டில் இயங்கி வரும் உலகளாவிய வாகன ஆராய்ச்சி மையத்தில் காலியாக உள்ள ஏராளமான பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கான அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. இந்த பணிக்கு தேர்வாகும் நபர்கள் குறைந்தபட்சம் ரூ.25 ஆயிரம் முதல் அதிகபட்சமாக ரூ.2 லட்சத்து 9 ஆயிரம் வரை சம்பளத்தில் பணியமர்த்தப்பட உள்ளனர்.

காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் ஸ்ரீபெரும்புதூர் அருகே உள்ள ஓரக்கடம் பகுதியில் மத்திய அரசின் உலகளாவிய வாகன ஆராய்ச்சி மையம் (Global Automotive Research Centre OR GARC) செயல்பட்டு வருகிறது. இந்த மையம் மத்திய கனரக தொழில்துறை அமைச்சகத்தின் கட்டுப்பாட்டில் இயங்கி வருகிறது.

இந்நிலையில் தான் ஓரக்கடத்தில் செயல்பட்டு வரும் உலகளாவிய வாகன ஆராய்ச்சி மையத்தில் பல்வேறு பணியிடங்கள் காலியாக உள்ளன. இந்த பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கான அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. அதன் விபரம் வருமாறு:

English summary

A notification has been issued to fill up numerous vacancies in the Central Government-run Global Automotive Research Center at Kanchipuram, Tamil Nadu. Candidates will be hired for this post with a minimum salary of Rs.25 thousand to a maximum of Rs.2 lakhs and 9 thousand.