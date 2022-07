டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 1 தேர்வு அறிவிப்பு! ஏராளமான பணிகள்! ரூ.56,000 முதல் ரூ.2 லட்சம் வரை ஊதியம்!

Jobs

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வாணையம் எனும் டிஎன்பிஎஸ்சி சார்பில் குரூப் 1 தேர்வுக்கான பணியிடங்கள் பற்றிய அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. இந்த பணிக்கு ரூ.56,100 முதல் ரூ.2 லட்சம் வரை மாத சம்பளம் நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

தமிழக அரசு பணியாளர் தேர்வாணையம் (டிஎன்பிஎஸ்சி) சார்பில் அரசு பணிகளுக்கான தேர்வுகள் நடத்தப்பட்டு வருகிறது. அதன்படி தற்போது குரூப் 1 தேர்வுக்கான அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

இந்த அறிவிப்பின் முக்கிய விபரங்கள் வருமாறு:

English summary

Tamil Nadu Government Staff Selection Commission (TNPSC) has released the notification for Group 1 exam vacancies. A monthly salary of Rs.56,100 to Rs.2 lakh has been fixed for this job.