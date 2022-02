மைனாரிட்டி கல்லூரிகளிலும் ஹிஜாப்பிற்கு தடை! ஆனால் மாணவர்களுக்கு மட்டுமே.. சிறுபான்மை துறை விளக்கம்

Bangalore

oi-Nantha Kumar R

பெங்களூர்: ‛‛கர்நாடகாவில் உள்ள மைனாரிட்டி கல்வி நிறுவனங்களில் மதம்சார்ந்த ஆடைகள் அணிய தடை விதிக்கும் கட்டுப்பாடு மாணவர்களுக்கு மட்டுமே. இது ஆசிரியர்களுக்கு அல்ல''என கர்நாடக அரசின் சிறுபான்மை நலத்துறை தனது சுற்றறிக்கை குறித்து விளக்கம் அளித்துள்ளது.

கர்நாடக கல்லூரிகளில் ஹிஜாப் அணிய எதிர்ப்பு தெரிவித்து சிலர் காவி ஷால் அணிந்து கல்லூரிகளுக்கு சென்றனர். இதுதொடர்பாக மாநிலம் முழுவதும் போராட்டம் நடந்தது. இதையடுத்து கல்லூரிகளில் ஹிஜாப் அணிய தடை விதிக்கப்பட்டது. கர்நாடக அரசும் பள்ளி, கல்லூரிகளில் சீருடை முறையை பின்பற்றக்கோரி உத்தரவு பிறப்பித்தது.

இதை எதிர்த்து உடுப்பி மாவட்ட கல்லூரி மாணவிகள் பெங்களூருவில் உள்ள கர்நாடக உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தார். மூன்று நீதிபதிகள் கொண்ட அமர்வு விசாரித்து வருகிறது. கடந்த வார விசாரணையின்போது பள்ளி, கல்லூரிகளில் மதம்சார்ந்த ஆடைகளை அணிந்து வரக்கூடாது என இடைக்கால உத்தரவு பிறப்பித்தது.

English summary

In Karnataka, the ban on wearing religious clothing is restricted to students only. This is not for teachers” says the Minority Welfare Department of karnataka.