"இது என்னடா பெங்களூர்வாசிகளுக்கு வந்த சோதனை!" பார்க்கில் நாகினி டான்ஸுக்கு அனுமதி கேட்கும் நெட்டிசன்கள்

பெங்களூர்: கர்நாடக தலைநகரில் வாக்கிங் செல்வது குறித்து வைக்கப்பட்டுள்ள அறிவிப்பு பலரது கவனத்தையும் ஈர்த்துள்ளது.

உடலை ஃபிட்டாக வைத்து இருக்க உடற்பயிற்சி செய்வது அவசியம். கொரோனா காலத்தில் கடுமையான கட்டுப்பாடுகள் காரணமாகப் பலராலும் உடற்பயிற்சி கூடச் செய்ய முடியாத சூழல் ஏற்பட்டு இருந்தது.

இப்போது வைரஸ் பாதிப்பு குறைந்து உள்ள நிலையில், மக்கள் மெல்ல இயல்பு நிலைக்குத் திரும்பி வருகின்றனர். ஜிம், பூங்கா போன்றவற்றில் கட்டுப்பாடுகள் மெல்ல நீக்கப்பட்டு வருகிறது.

Public parks in India usually prohibit visitors from doing certain activities within the premises: (வாக்கிங் குறித்த பெங்களூர் பார்க் அறிவிப்பு இணையத்தில் டிரெண்ங்கில் உள்ளது) Bangalore parks notice boards is shared by many.