கர்நாடக காங்கிரஸ் தலைவர் டி.கே.சிவகுமார் வீடுகளில் சிபிஐ ரெய்டு! காலை 6 மணி முதல் குவிந்த அதிகாரிகள்

பெங்களூர்: கர்நாடக காங்கிரஸ் கட்சி தலைவர் டிகே சிவக்குமார் வீடு மற்றும் அலுவலகங்களில் இன்று காலை முதல் சிபிஐ சோதனை நடத்தி வருகிறது.

பெங்களூர், சதாசிவ நகர் பகுதியில் உள்ள டிகே சிவகுமார் வீட்டில் இன்று காலை முதல் 6 மணி முதல் 60 க்கும் மேற்பட்ட சிபிஐ அதிகாரிகள் குவிந்து ரெய்டு நடத்தி வருகின்றனர்.

பெங்களூர் மட்டும் கிடையாது. வேறு வேறு பகுதியில் உள்ள சிபிஐ அதிகாரிகள் இங்கு வந்துள்ளனர். சிவகுமார் வீட்டில் மட்டுமல்லாது பிற பகுதிகளில் உள்ள அலுவலகங்கள் மற்றும் பண்ணை வீடுகள் என மொத்தம் சுமார் 16 பகுதிகளில் சிபிஐ சோதனை நடந்து வருவதாக கூறப்படுகிறது.

2018 ஆம் ஆண்டு மே மாதம் இதே போல சிபிஐ அதிகாரிகள் டிகே சிவகுமார் வீடு உள்ளிட்ட இடங்களில் ரெய்டு நடத்தினர். அப்போது பணமதிப்பிழப்பு செய்யப்பட்ட பணத்தை இவர் சட்டவிரோதமாக மாற்றினார் என்று குற்றம்சாட்டி ரெய்டு நடந்தது.

இதேபோல அமலாக்கத் துறையும் விசாரணையை ஆரம்பித்தது. கடந்த ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் அமலாக்கத்துறை சிவகுமாரை கைது செய்தது. இது மட்டுமல்லாது சிவகுமாருக்கு சொந்தமான 67 இடங்களில் வருமான வரித்துறை ரெய்டு நடத்தியது.

