Bangalore

oi-Nantha Kumar R

பெங்களூர்: கர்நாடகத்தில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் ஒருவருக்கு அறுவை சிகிச்சை செய்வதற்கு முன்பு டாக்டர்கள், நர்ஸ்கள் ‛தன்வந்திரி' மந்திரத்தை உச்சரிக்கும் வீடியோ டுவிட்டரில் சுற்றி வருகிறது.

தன்வந்திரி மந்திரம் உச்சரித்து அறுவை சிகிச்சை செய்யும் டாக்டர்கள்! பரவும் கர்நாடக மருத்துவமனை வீடியோ

மனிதராக பிறந்த ஒவ்வொருவரும் நோயின்றி ஆரோக்கத்துடன் நீண்ட ஆயுள் வாழ விரும்புகிறார்கள். ஆனால் அது முடியாமல் போகிறது. ஒவ்வொருவரும் அவ்வப்போது உடல்நலக்குறைவால் பாதிக்கப்பட்டு வருகிறோம்.

இதில் ஒரு பகுதியினர் நோயில் இருந்து உடனடியாக மீளும் நிலையில், இன்னொரு தரப்பினர் பெரும் சிரமத்தை சந்திக்க நேரிடுகிறது. அறுவை சிகிச்சை, தொடர் சிகிச்சை, தொடர்ந்து மாத்திரை எடுத்து கொள்ளுதல் உள்ளிட்ட பிரச்சனைகளை கடக்க வேண்டியுள்ளது.

English summary

A video of doctors and nurses chanting the mantra 'Dhanvantari' before performing surgery on a private hospital in Karnataka has been released on twitter.