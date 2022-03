ஹிஜாப் வழக்கு Live: ஹிஜாப் அணிவது இஸ்லாமிய சட்டப்படி அத்தியாவசியமில்லை கர்நாடக உயர்நீதிமன்றம் அதிரடி தீர்ப்பு

Bangalore

oi-Rajkumar R

ஹிஜாப் விவகாரம் குறித்து இன்னும் சற்று நேரத்தில் தீர்ப்பு வெளியாகவுள்ள நிலையில் கர்நாடகாவில் பல முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன.

இன்று காலை 10.30 மணிக்கு ஹிஜாப் தீர்ப்பு வெளியாகவுள்ள நிலையில், உள்துறை அமைச்சர் ஞானேந்தர் கர்நாடக முதல்வர் பசவராஜ் பொம்மையை சந்தித்து ஆலோசனை நடத்தினார். ஏற்கனவே கர்நாடகாவில் பள்ளி கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை அளிக்கப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

முன்னதாக கர்நாடக மாநிலம் உடுப்பியில் கடந்த மாதம் இதுவரை சந்தித்திராத ஒரு புதிய பிரச்சனை உருவானது. அங்குள்ள அரசு கல்லூரியில் பயிலும் முஸ்லிம் மாணவிகள் ஹிஜாப் அணிந்து வந்த போது வகுப்பில் அமர கூடாது என கல்லூரி நிர்வாகம் கூறியதாக பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. மேலும் மாணவிகள் ஹிஜாப் அணிவதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து இந்துத்வா மாணவ-மாணவியர்களை சிலர் காவி துண்டு அணிந்து கல்வி நிலையங்களுக்கு வரத் தொடங்கினர்.

English summary

Hijab case judgment LIVE in Tamil: A number of precautionary measures have been taken in Karnataka as the verdict on the hijab issue is yet to be announced.