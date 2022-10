கர்நாடகாவில், அம்பேத்கர் வழியில் புத்த மதத்திற்கு மாறிய 500 தலித்துகள்! சாமி படங்களை ஆற்றில் வீசினர்

Bangalore

பெங்களூர்: கர்நாடகா மாநிலம் யாதகிரி மாவட்டத்தில் சட்டமேதை அம்பேத்கரை பின்பற்றி 500 தலித் மக்கள் இந்து மதத்தை துறந்து புத்த மதத்தை தழுவினர். மேலும் சிலர் வீட்டில் இருந்த இந்து தெய்வங்களின் படங்களை கிருஷ்ணா நதியில் வீசியெறிந்தனர். இதுதொடர்பான வீடியோ தற்போது வெளியாகி பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

இந்தியாவில் கட்டாய மதமாற்றம் என்பது குற்றத்துக்குரியது. இதுதொடர்பாக புகார் செய்யப்பட்டால் கட்டாய மதமாற்றத்தில் ஈடுபட்ட நபர்கள் மீது வழக்குகள் பதிவு செய்து நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

இருப்பினும் கட்டாய மதமாற்றம் இன்றி ஒருவர் தான் விரும்பும் மதத்தை பின்பற்ற உரிமை உள்ளது. இருப்பினும் இது பல வேளைகளில் பிரச்சனைகளை ஏற்படுத்தும் வகையில் உள்ளது. இந்நிலையில் தான் தற்போது கர்நாடகாவில் நடந்த சம்பவம் பெரும் விவாதத்துக்குள்ளாகி உள்ளது.

அதன் விபரம் வருமாறு:

In Yadagiri district of Karnataka, 500 Dalits renounced Hinduism and embraced Buddhism following the Ambedkar. After this Some also threw the pictures of Hindu deities at home into the river Krishna. A video related to this has now been released and has created a lot of excitement.