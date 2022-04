அமைதி முக்கியம்! கர்நாடகத்தில் வக்பு வாரியத்துக்கு தடையா? முதல்வர் பொம்மை கூறியது என்ன தெரியுமா?

Bangalore

oi-Nantha Kumar R

பெங்களூர்: கர்நாடகத்தில் வக்பு வாரியத்துக்கு தடை விதிக்கப்படுகிறதா என்பது குறித்து முதல்வர் பசவராஜ் பொம்மை பதிலளித்துள்ளார்.

கர்நாடகத்தில் பாஜக ஆட்சி நடக்கிறது. முதல்வர் பதவியை எடியூரப்பா ராஜினாமா செய்த நிலையில் முதல்வராக பசவராஜ் பொம்மை செயல்பட்டு வருகிறார்.

இந்நிலையில் கர்நாடகத்தில் முஸ்லிம் மக்களுக்கு எதிரான பிரசாரங்கள் முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகின்றன. ஹிஜாப் தடை தொடர்பான பிரச்சனையை தொடர்ந்து இந்த பிரசாரங்களை இந்துத்துவ அமைப்பினர் மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

English summary

Waqf Board to be ban in Karnataka question raises CM Basavaraj Bommai. He says, “People practise their respective traditions. The government is being run in accordance with the laws’’.