இன்னிக்கு வர்றேனு சொன்னீங்க வரவேயில்லை! நித்யானந்தாவை வலை போட்டு தேடும் சிஷ்யக் கோடிகள்! என்ன ஆச்சு?

சென்னை : பண மோசடி, பாலியல் வன்கொடுமை உள்ளிட்ட புகார்களில் சிக்கித் தலைமறைவாக இருக்கும் சாமியார் நித்தியானந்தா குரு பூர்ணிமா நாளான இன்று பக்தர்களுக்கு தோன்றி ஆசி வழங்குவார் என எதிர்பார்த்த நிலையில் இதுவரை அவர் வரவில்லை.. அதே நேரத்தில் இந்திய நேரப்படி இன்று இரவு 8:30 மணிக்கு நித்தியானந்தா பக்தர்களுக்கு நேரலையில் தோன்றி ஆசி வழங்குவார் என நித்தியானந்தாவின் கைலாசா ட்விட்டர் பக்கத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஒன்னுமே புரியலே உலகத்திலே என்ற ரீதியில் தான் இருக்கிறது சாமியார் நித்யானந்தா மற்றும் அவரது கைலாசா குறித்த தகவல். நித்யானந்தாவும், கைலாசாவும் இருக்குதா இல்லையா , நம்பலாமா வேண்டாமா என்ற குழப்பத்தில் இருக்கிறார்கள் அவரது பக்தர்கள்.

இந்நிலையில் கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு அவருக்கு திடீரென உடல்நலக்குறைவு ஏற்பட்டு மரணம் அடைந்ததாக சமூக வலைதளங்களில் தகவல்கள் பரவியது. இதனை மறுத்து பதிவிட்ட நித்யானந்தா தனது உடல்நலம் குறித்து வதந்திகள் பரப்பப்படுவதாக தெரிவித்திருந்தார்.

Preacher Nithyananda, who is in hiding due to allegations of money fraud and sexual assault, will appear and bless the devotees today on Guru Purnima. As expected, he has not come yet. At the same time, at 8:30 pm Indian time, Nithyananda will appear live and bless the devotees, according to Nithyananda's Kailasa Twitter page.