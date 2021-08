சரிந்ததா எடியூரப்பா செல்வாக்கு.. பசவராஜ் பொம்மை அமைச்சரவையில் மகனுக்கு இடம் மறுப்பு.. அடுத்து என்ன?

Bangalore

பெங்களூர்: கர்நாடக முதல்வராக பொறுப்பேற்ற பசவராஜ் பொம்மை புதன்கிழமையான இன்று, 29 அமைச்சர்களை நியமித்து தனது அமைச்சரவையை விரிவுபடுத்தியுள்ளார்.

அதேநேரம், பிஎஸ் எடியூரப்பா மகன் விஜயேந்திராவுக்கு அமைச்சர் பதவி கிடைக்கவில்லை.

எடியூரப்பா ஆதரவாளர்கள் மற்றும் எதிர்ப்பாளர்களுக்கிடையில் சமநிலையை ஏற்படுத்த பொம்மை முயற்சி செய்துள்ளார் என்பது இந்த அமைச்சரவையை பார்த்தால் புரிந்து கொள்ளக் கூடியதாக உள்ளது.

English summary

Basavaraj Bommai, the Chief Minister of Karnataka, expanded his cabinet by inducting 29 ministers on Wednesday. However, the most striking attribute in the expansion is keeping Yediyurappa’s son BY Vijayendra out of the cabinet.