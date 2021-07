மேகதாது அணை கட்டுவது உறுதி.. மீண்டும் வம்பிழுக்கும் கர்நாடக அமைச்சர்.. ராமதாஸ் கண்டனம்

Bangalore

oi-Veerakumar

பெங்களூர்: மேகதாது அணையை கட்டுவது உறுதி என்று கர்நாடக உள்துறை அமைச்சர் பசவராஜ் பொம்மை இன்று திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளார்.

மத்திய அரசு, கர்நாடகாவின் கோரிக்கையை ஏற்று அணை கட்ட ஒத்துழைப்பு வழங்கும் என்ற நம்பிக்கை இருப்பதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

ஆடி மாத பூஜைக்காக சபரிமலை ஐயப்பன் கோவில் 16ல் திறப்பு: தினசரி 5 ஆயிரம் பக்தர்களுக்கு அனுமதி

தமிழகத்தில் இன்று முதல்வர் ஸ்டாலின் தலைமையில், அனைத்து கட்சி கூட்டம் நடைபெற்றது. இந்த விவகாரத்தில் ஒன்று மட்டும் நிற்கிறோம் என்று பாஜக உட்பட அனைத்து கட்சிகளும் ஒரே குரலில் உறுதியளித்துள்ளன. ஆனால் மீண்டும் கர்நாடகத்திலிருந்து அதற்கு எதிர்மறையான பதிலே கிடைத்திருக்கிறது.

English summary

Karnataka Home Minister Basavaraj Bommai today said that the construction of the mekedatu dam is assured. He said he hoped the central government would accept Karnataka's request and co-operate in building the dam. In this regard, the founder of PMK, Ramadoss said in a Twitter post: Karnataka Home Minister Basavaraj Bommai has said that despite the opposition of the Tamil Nadu government, we will build the mekedatu dam. This remark by the Karnataka Minister is reprehensible as it is likely to disrupt relations between the two states