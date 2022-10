கர்நாடக கொடியில் ராகுல் படம்: கொதித்தெழுந்த கன்னட அமைப்புகள்.. பாரத் ஜோடா யாத்திரையில் புது சர்ச்சை

Bangalore

oi-Mani Singh S

பெங்களூர்: கர்நாடகாவில் ராகுல் காந்திக்கு ஆதரவாக கர்நாடக கொடியில் ராகுல் காந்தி புகைப்பட்டம் வைக்கப்பட்டதற்கு கன்னட அமைப்புகள் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளன. மேலும் இதற்கு ராகுல் காந்தி மன்னிப்பு கேட்க வேண்டு எனவும் கேட்டுள்ளது.

இந்திய ஒற்றுமை பேரணி என்ற பெயரில் கடந்த மாதம் 7-ஆம் தேதி அகில இந்திய காங்கிரஸ் கட்சியின் முன்னாள் தலைவரும், வயநாடு தொகுதி எம்.பியுமான ராகுல் காந்தி பாத யாத்திரையை தொடங்கினார்.

தமிழகத்தின் கன்னியாகுமரியில் தொடங்கிய பாரத் ஜோடோ யாத்திரை, கேரளாவில் 19 நாட்களை கடந்து தற்போது கர்நாடகாவில் ராகுல் காந்தி யாத்திரை மேற்கொண்டு வருகிறார்.

English summary

Kannada organizations have condemned the burning of Rahul Gandhi on the Karnataka flag in support of Rahul Gandhi in Karnataka. It has also asked Rahul Gandhi to apologize for this.